IHA 01 Mayıs 2020 Cuma 10:31 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 10:31

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Marco Paixao ile nikah tazeledi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok ile bir araya gelen tecrübeli oyuncu, kendisini iki yıllığına daha siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeye imza attı.

ÖZGÜR EKMEKÇİOĞLU: "BIRAKAMAZDIK"



Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Marco’nun kendilerinin değil tüm futbolseverlerin gönlüne taht kurduğunu belirterek, “Biz kendisini çok seviyoruz. O da bizi seviyor. Geldiği günden beri gerek sahada gerek saha dışında bizi çok iyi temsil etti. Her zaman pozitif duruşu ile de takımıza büyük katkı sağladı. Geçen yıl gol kralı oldu bu yıl da yine aynı şekilde gol krallığında zirvede yer alıyor. Bu kadar kaliteli bir golcüyü bırakamazdık. Kendisi ile iki yıl daha anlaşmaya vardığımız için mutluyuz. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.

Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok da, “Korona virüs bittikten sonra ligler başladığında Paixao bizim en büyük kozumuz olacak. Süper Lig yolunda onun gollerine çok ihtiyacımız olacak ve inanıyoruz ki Süper Lig’e çıkacağız” diye konuştu.

PAİXAO: "SÜPER LİG İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Altay ile 2 yıl daha anlaşmaya varan golcü oyuncu, İzmir’i ve Altay’ı çok sevdiğini, tekrar anlaşmaya vardığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Portekizli futbolcu, “Altay’da çok güzel günler geçiriyorum. Gelecek yıl da Altay’da forma giymek istediğimi birçok ortamda dile getirmiştim. Başkanımız ile son görüşmeyi yaptıktan sonra takımda kaldım. Ligler yeniden başladığında kalan maçlarımızı kazanıp Altay’ı Süper Lig’e taşımak istiyorum. Altay Alsancak Stadı’nda forma giyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum” ifadeleri kullandı.