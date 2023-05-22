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Spor

Marco Paixao'dan beklenen performans

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Altay'ın tecrübeli golcüsü Marco Paixao, 21 gol ile 4.kez gol kralı oldu.

IHA22 Mayıs 2023 Pazartesi 09:53 - Güncelleme:
Marco Paixao'dan beklenen performans
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Altay forması giyen Marco Paixao, bu sezon kaydettiği 21 golle Spor Toto 1. Lig'de gol kralı oldu. Paixao, bu başarıyı dördüncü kez tekrarladı.

Spor Toto 1. Lig'i 40 puanla 12. sırada tamamlayan Altay'da Marco Paixao, gol kralı oldu. 38 yaşındaki futbolcu, bu sezon 34 maçta 21 gol kaydetti ve 1. Lig'de dördüncü kez gol krallığı sevinci yaşadı.

Portekizli oyuncu, 1. Lig'de 4 kez gol kralı olarak bu alanda rekor kırdı. Başarılı futbolcu, siyah-beyazlı formayla daha önce 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında da krallıkta zirvede yer almıştı. 38 yaşındaki oyuncunun 5 sezondur formasını giydiği İzmir temsilcisiyle 103 golü bulunuyor.

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