Star.com.tr 18 Ekim 2021 Pazartesi 11:35 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 14:44

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü haftasında yarın Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla evinde karşı karşıya gelecek. Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı öncesi Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"TOP PJANIC'E GELDİĞİNDE DUA EDİN"

Beşiktaş'ın Bosna Hersekli yıldızı Miralem Pjanic'ten övgüyle bahseden Paixao, "Pjanic topa sahip olduğunda hatlar arasında boşluk bulamaması için dua edin! Pjanic yokken Beşiktaş çok farklı bir takım oluyor." ifadelerini kullandı.

"BATSHUAYI ÇABUK UYUM SAĞLADI"

Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi'nin de formda olduğunu vurgulayan Portekizli golcü, "Batshuayi de takıma çabuk uyum sağladı ve form olarak iyi durumda" dedi.

"BEŞİKTAŞ İLK 20 DAKİKA GOL ATAMAZSA..."

Siyah beyazlı taraftarlardan da övgüyle bahseden Paixao, "Vodafone Park'ta muhteşem bir atmosfer olacak. Beşiktaş taraftarı çok güçlü. Ancak ilk 20 dakikada gol atamazlarsa veya Sporting ilk golü atarsa tribünler gerilecektir. Bu gerginlik oyunculara yansıyor." yorumunu yaptı.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMI BEŞİKTAŞ"

Beşiktaş'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu iddia eden Altay'ın golcüsü, "Beşiktaş Süper Lig'in son şampiyonu ve bence Türkiye'nin en iyi takımı. Ancak hala en formda hallerine ulaşmadılar. Çok sakatlık sorunu yaşadılar ve bu sakatlıklar yavaş yavaş düzeliyor" diye konuştu.

"SPORTING, BEŞİKTAŞ DEFANSININ ARKASINA SALDIRMALI"

Paixao, bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş'ı yenen ilk takımın kendisinin de forma giydiği Altay olduğunu hatırlatarak, "Beşiktaş'ın yaşadığı sakatlıkların da kazanmamızda yardımcı olduğunu itiraf edebilirim. Sporting Lizbon eğer Beşiktaş savunmasının arkasına sarkabilirse maçtan galip ayrılabilir" önerisinde bulundu.

MARCO PAIXAO KİMDİR?

Altay'da dördüncü sezonunu geçiren Marco Paixao, takımının TFF 1. Lig'de yer aldığı ilk üç sezonunda da gol kralı oldu. Bu sezon Altay'la Süper Lig'de mücadele eden 37 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı takımda çıktığı 113 maçta 78 kez fileleri havalandırdı, 10 da asist yaptı.