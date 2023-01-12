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Spor

Marco Reus'tan Al Nassr açıklaması

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Marco Reus, hakkındaki Al Nassr iddiaları hakkında açıklama yaptı.

12 Ocak 2023 Perşembe 18:43 - Güncelleme:
Marco Reus'tan Al Nassr açıklaması
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Borussia Dortmund'un tecrübeli kaptanı Marco Reus, geleceğine ilişkin açıklamada bulundu.

Alman futbolcu, "Elbette geleceği düşünüyorum. Sözleşmemin bitmesine sadece 6 ay kaldı ama bunun için gergin değilim." dedi.

Reus, hakkında çıkan Al Nassr haberleri için, "Menajerim onlarla görüştü. Ama şimdi önemli olan takımın hedeflerine odaklanmak. Gerisine sonra karar vereceğiz. Menajerim her şeyi halleder." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda Almanya forması giyemeyen 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Borussia Dortmund'da 12 maçta 3 gol atıp, 4 asist yaptı.

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