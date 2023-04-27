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Spor

Marco Reus'un sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Alman yıldızı Marco Reus ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

IHA27 Nisan 2023 Perşembe 17:09 - Güncelleme:
Marco Reus'un sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı
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Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, Alman futbolcusu Marco Reus'un sözleşmesinin 2023-2024 yılının sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Borussia Dortmund, 33 yaşındaki Alman futbolcusu Marco Reus ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulübün resmi internet hesabından yapılan açıklamada, Marco Reus'un sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

Sözleşmesi uzattığı için mutlu olduğunu söyleyen Reus, kariyerinde her zaman Dortmund dışında başka bir kulüpte oynamamayı tercih ettiğini ifade etti. Alman futbolcu ayrıca hedeflerinin Bundesliga'da şampiyonluk olduğunu da sözlerine ekledi.

Sarı-siyahlı formayla toplamda 415 maça çıkan Reus, 173 gol, 101 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise 24 müsabakada görev alan deneyimli futbolcu, 8 gol atarken, 7 de asist yaptı.

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