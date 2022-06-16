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Spor

Marco Rossi: Attila Szalai'yi Napoli'ye tavsiye edebilirim

İtalyan basınına konuşan Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi, Fenerbahçeli Attila Szalai için de açıklamalarda bulundu.

16 Haziran 2022 Perşembe 18:01 - Güncelleme:
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Macaristan Milli Takım Teknik Direktörü Marco Rossi, İtalyan basınına konuştu.

Rossi, yaptığı açıklamada, Napoli'nin Kalidou Koulibaly'yi satması durumunda boşluğunu Fenerbahçe'den Attila Szalai ile doldurabileceğini söyledi.

Rossi, "Attila Szalai'yi Napoli'ye tavsiye edebilirim. Olağanüstü alçakgönüllü bir futbolcu, İtalya gibi bir ligde kısa süre içerisinde önemli bir oyuncu olacaktır. Gücü, hızı ve pozisyon bilgisi var. Avrupa'da onun özelliklerine sahip olan çok fazla savunma oyuncusu yok. Napoli onun gibi birini alabilmek için çok şey yapar." dedi.

Fenerbahçe'de geçen sezon 43 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki stoper, bir gol atıp, iki asist yaptı.

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