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Spor

Marco Rossi: Oyuncularımın performansıyla gurur duyuyorum

Macaristan Milli Takımı Teknik Direktörü Marco Rossi, Almanya'ya 2-0 kaybettikleri maç sonrası konuştu. Rossi, oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirdi.

19 Haziran 2024 Çarşamba 22:57 - Güncelleme:
Marco Rossi: Oyuncularımın performansıyla gurur duyuyorum
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Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Almanya mağlubiyeti sonrası açıklamalar yaptı.

Marco Rossi yaptığı açıklamada, "Pişman olacak hiçbir şeyin olmadığını söyledim. Hata yaptık ama futbolda bunlar olur. Herkes hata yapabilir. Almanya gibi dünya çapındaki takımlar bizden daha iyi oynuyorlar." dedi.

Açıklamalarına devam eden başarılı teknik adam, "Onların favori olduğunu biliyoruz. Oyuncularım oyun disiplininden kopmadı. İyi mücadele ettiler, performanslarından ötürü gurur duyuyorum. Kısa süre önce Almanya'ya kaybedebileceğimizi zaten söylemiştim." ifadelerini kullandı.

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