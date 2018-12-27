Marco Silva: Cenk’i teknik bir karar sebebiyle kadroya almadım
Everton Teknik Direktörü Marco Silva, Burnley ile oynanan lig maçının kadrosuna alınmayan Cenk Tosun ile ilgili net konuştu.
Son dönemde yedek kulübesinin gediklisi haline gelen Cenk, 5-1 kazanılan Burnley deplasmanında da götürülmemişti. Konuyla ilgili maçtan sonra kısa bir açıklamada bulunan Silva, Cenk’i kadroya almamasının teknik bir karar olduğunu ifade etti.
İlk beş lig maçına ilk 11’de başlayıp gol atamayan milli futbolcu daha sonra yedek kulübesine çekilmişti.
Cenk bu sezon tam beş lig maçında hiç süre alamadı.
27 yaşındaki oyuncu devre arasında başka bir takımın yolunu tutabilir.
(AJANSSPOR)
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