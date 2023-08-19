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Spor

Marco Veratti için Al-Ahli iddiası

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli, Paris Saint-Germain'den Marco Verratti'yi kadrosuna katmak istiyor.

19 Ağustos 2023 Cumartesi 20:47 - Güncelleme:
Marco Veratti için Al-Ahli iddiası
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L'Equipe'te yer alan habere göre, Al Ahli'nin İtalyan orta saha oyuncusu ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Suudi Arabistan ekibinin şu anda için Paris Saint-Germain ile anlaşma noktasında olmadığı ancak transferi hızlı bir şekilde resmiyete dökmek istediği aktarıldı.

PSG 30 MİLYON EURO'YU REDDETTİ

30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile daha önce anlaşan Al Hilal'in 30 milyon euro'luk teklifinin Paris Saint-Germain tarafından reddedildiği hatırlatıldı.

İtalyan orta saha oyuncusu, takımının bu sezon ligde oynadığı iki maçın kadrosuna da alınmamıştı.

2012 yılından bu yana PSG'de forma giyen Verratti'nin Fransız ekibiyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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