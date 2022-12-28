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Spor

Marco Veratti, PSG ile 3 yıl daha

PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Marco Veratti, takımı ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

AA28 Aralık 2022 Çarşamba 23:57 - Güncelleme:
Marco Veratti, PSG ile 3 yıl daha
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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), İtalyan oyuncu Marco Verratti'nin sözleşme süresini uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, kontratı 2024'te sona erecek 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 30 Haziran 2026'ya kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Verratti, 2012'de transfer olduğu PSG'de tüm kulvarlarda 398 karşılaşmada görev aldı ve 11 kez rakip ağları sarstı.

İtalyan oyuncu, milli takımda ise 51 maçta 3 gole imza attı.

Yıldız oyuncu PSG'ye, Serie B takımlarından Pescara'dan katılmış ve PSG'nin futbol yapılanma sürecinin en önemli isimlerinden biri olmuştu.

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