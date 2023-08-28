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Spor

Marco Veratti transferinde sıcak gelişme

Galatasaray'ın orta saha adaylarından biri olan Marco Verratti için sıcak bir gelişme yaşandı. Katar Ligi ekiplerinden Al Arabi, Verratti'nin transferi için Paris Saint-Germain'e resmi bir teklif yaptı.

28 Ağustos 2023 Pazartesi 20:09 - Güncelleme:
Marco Veratti transferinde sıcak gelişme
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Katar ekiplerinden Al Arabi, Verratti'nin transferi için Paris Saint-Germain'e resmi bir teklif sundu.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Al Arabi'nin, transfer için PSG ve İtalyan oyuncu ile görüşmelerine devam ettiği aktarıldı.

Verratti'nin daha önce Al Hilal ile anlaştığı ancak PSG'nin, Suudi Arabistan temsilcisinden gelen teklifi kabul etmediği hatırlatıldı.

ÖNEMLİ TAKIMLARDAN TEKLİF BEKLİYOR

30 yaşındaki futbolcunun transfer için Avrupa'nın önemli ekiplerinden gelecek teklifleri beklediği öne sürüldü. Verratti'nin Avrupa'dan istediği teklifleri alamaması durumunda Al Arabi ile görüşmeleri ilerleteceği vurgulandı.

2026'YA KADAR KONTRATI VAR

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen İtalyan yıldızın, PSG ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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