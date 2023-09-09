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Spor

Marco Verratti Katar yolcusu

Transfer döneminde adı sık sık Türk kulüpleriyle anılan yıldız orta saha oyuncusu Verratti, Katar ekibi Al Arabi'ye transfer olmaya çok yakın.

9 Eylül 2023 Cumartesi 18:43 - Güncelleme:
Marco Verratti Katar yolcusu
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Transfer döneminde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Paris Saint Germain'in orta saha oyuncusu Marco Verratti'nin yeni takımı belli oluyor.

TRANSFER YAKIN

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Katar'ın Al Arabi takımı, Verratti ile önümüzdeki haftaya kadar sözleşme imzalamayı hedefliyor. İtalyan oyuncunun henüz başkent Doha'ya gitmediği ancak Katar kulübünün, yıldız futbolcunun seyahat planlamasını yapmasını beklediği belirtildi.

TRANSFER BEDELİ

Öte yandan PSG'nin bu transferden 45-50 milyon euro'luk gelir elde edeceği belirtildi.

PSG KARİYERİ

11 sezondur PSG formasını giyen Verratti; Fransız ekibiyle çıktığı 416 karşılaşmada 11 gol, 61 asistlik performans sergiledi.

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