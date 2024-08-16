İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2024 Cuma / 11 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,7039
  • EURO
    37,0989
  • ALTIN
    2698.26
  • BIST100
    9821.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Marco Verratti Premier Lig yolunda

Al-Arabi forması giyen Marco Verratti, Premier Lig ekipleri Arsenal, Liverpool ve Manchester United'a önerildi.

16 Ağustos 2024 Cuma 18:45 - Güncelleme:
Marco Verratti Premier Lig yolunda
ABONE OL

Katar Ligi ekiplerinden Al-Arabi forması giyen İtalyan orta saha Marco Verratti için flaş bir iddia gündeme geldi.

Fichajes'in haberine göre; geçtiğimiz sezon Katar Ligi'ne transfer olan Marco Verratti, yeniden Avrupa futboluna dönmek istiyor.

Bu doğrultuda 31 yaşındaki yıldız oyuncunun Premier Lig ekipleri Arsenal, Liverpool ve Manchester United'a önerildiği belirtildi.

İtalyan oyuncu ve menajerinin bu 3 kulüpten haber beklemeye başladığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

PSG'den Al-Arabi'ye transfer olan Verratti, geride bıraktığımız sezon çıktığı 21 maçta 8 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.