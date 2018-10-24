Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Marcos Alonso 5 yıl daha Chelsea'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İspanyol futbolcusu Marcos Alonso'nun sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattığını duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki savunma oyuncusu ile varılan  anlaşmanın ardından sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren Alonso, "Dünyanın en  iyi kulüpleri arasında yer alan Chelsea'de kaldığım için çok mutluyum. Harika iki  sezon geçirdim ve yenilerini dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

İtalya temsilcisi Fiorentina'dan 2016 yılında 23 milyon avro bonservis  bedeli karşılığında Chelsea'ye geçen İspanyol oyuncu, 92 karşılaşmada 15 gole  imza attı. Alonso, İspanya Milli Takımı'nda ise 3 maça çıktı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Mardin´i ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona ulaştı

Mardin´i ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona ulaştı

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

LGS Lise Giriş Sınavı 2019 örnek soruları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA