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Spor

Marcus Gisdol: Samsunspor ve halkına en büyük armağanı verdik

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini alan Samsunspor'da teknik direktör Marcus Gisdol açıklamalarda bulundu. Gisdol, Samsunspor taraftarı ve halkına en büyük armağanı verdiklerini söyledi

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 20:19 - Güncelleme:
Marcus Gisdol: Samsunspor ve halkına en büyük armağanı verdik
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Marcus Gisdol, "Son dakikalarda kazanıyorsanız bu maçı daha değerli hale getiriyor." dedi.

Gisdol, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, oyuncularını galibiyetten ötürü kutladı.

Maça çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Gisdol, "Bugün Samsunspor taraftarına ve halkına verebileceğimiz en büyük armağanı verdik. Kazanmayı hak ettik. Maçı son saniyelerde kazandık. Son dakikalarda kazanıyorsanız bu maçı daha değerli hale getiriyor." ifadesini kullandı.

Gisdol, şansın yeniden Samsunspor'a geldiğini belirterek, "Şans bize geldiyse bunu sürdürmeniz gerekiyor. Galibiyet bize şans getirdi. Bugün göstermiş olduğumuz performansı diğer maçlarda da gösterirsek iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bugün stadyuma gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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