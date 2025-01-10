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Spor

Marcus Rashford, Barcelona yolunda

Barcelona, Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Yıldız futbolcu da bu transfere sıcak bakıyor.

Haber Merkezi10 Ocak 2025 Cuma 22:02 - Güncelleme:
Marcus Rashford, Barcelona yolunda
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İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'da oynayan Marcus Rashford, kısa süre önce takımdan ayrılmak istediğini ifade etmişti.

RASHFORD NE DEMİŞTİ?

Yıldız futbolcu, açıklamasında "Manchester United'dan ayrılmaya ve kariyerimde farklı bir yolculuğa çıkmaya hazırım" sözlerini kullandı.

DÜNYA DEVİ PEŞİNDE

Sports'un haberine göre Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim'den forma şansı bulamayan İngiliz oyuncuyu ara transfer döneminde İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona kiralamak istiyor.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERİYOR

Rashford'un Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

PERFORMANSI

Bu sezon United formasıyla 24 maçta süre bulan yıldız oyuncu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

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