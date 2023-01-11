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Spor

Marcus Rashford küllerinden doğdu! 6 maçta 7 gol...

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın yıldız oyuncusu Marcus Rashford, son dönemde gösterdiği performansı ile takımını sırtlamaya devam ediyor.

IHA11 Ocak 2023 Çarşamba 10:58 - Güncelleme:
Marcus Rashford küllerinden doğdu! 6 maçta 7 gol...
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Manchester United'in İngiliz futbolcusu Marcus Rashford, oynadığı son 6 maçta 7 gol kaydetti.

İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Charlton Athletic'i 3-0 yenerek yarı finale yükselen Manchester United'da, İngiliz futbolcu Marcus Rashford performansıyla takımını sırtlamaya devam ediyor. Charlton Athletic karşısında, takımının ikinci ve üçüncü golünü kaydeden Rashford, çıktığı son 6 maçta 7 gole ulaştı.

Manchester United'ın en golcusü

25 yaşındaki oyuncu, Manchester United formasıyla bu sezon çıktığı 25 maçta 15 gol 5 asistlik performans sergiledi. İngiliz futbolcu, Premier Lig'de 7, UEFA Avrupa Ligi'nde 3, Lig Kupası'nda 4, Federasyon Kupası'nda ise 1 gol kaydetti. İngiltere Milli Takımı ile FIFA Dünya Kupası'nda da boy gösteren Rashford, Manchester United'ın bu sezon en golcü ismi konumunda bulunuyor.

İngiliz ekibi, Premier Lig'de topladığı 35 puanla 4. sırada yer alıyor.

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