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Spor

Marcus Rashford parlıyor

İngiltere Premier Lig'i 75 puanla 3. sırada tamamlayan Manchester United'ın, bu sezonun en iyi performans sergileyen futbolcusu İngiliz yıldız Marcus Rashford oldu.

IHA30 Mayıs 2023 Salı 15:03 - Güncelleme:
Marcus Rashford parlıyor
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Premier Lig'de 2022-2023 sezonunu topladığı 75 puanla 3. sırada tamamlayan Manchester United, gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi bileti almayı başardı. Özellikle 2022 FIFA Dünya Kupası sonrasında gösterdiği performansla yıldızlaşan Marcus Rashford, kırmızılarda sezonun en iyi futbolcusu ödülünün de sahibi oldu.

25 yaşındaki yıldız futbolcu, altyapısında yetiştiği Manchester ekibiyle bu sezon 35'i Premier Lig, 5'i FA Cup, 9'u Avrupa Ligi, 6'sı Lig Kupası olmak üzere toplam 55 müsabakada görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda Rashford, 30 gol, 11 asistlik katkı sağlamayı başardı.

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