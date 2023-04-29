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Spor

Marek Hamsik: Doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup olan Trabzonspor'un tek golünün sahibi Marek Hamsik maç sonu açıklamalarda bulundu.

29 Nisan 2023 Cumartesi 18:44 - Güncelleme:
Marek Hamsik: Doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim
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Trabzonspor'un önemli isimlerinden Marek Hamsik, Konyaspor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

2-1 kaybedilen konuşan Slovak yıldız, kısa bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı;

"10 kişiyle oynamak tüm takımlar için çok zordur. İkinci yarıyı 10 kişi oynadık maalesef. 85'e kadar iyi savunma yaptık ama gol yedik. 11'e 11 devam ederken gayet iyi bir Trabzonspor vardı. Doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim."

Karadeniz ekibi Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Marek Hamsik bu sezon çıktığı 28 resmi maçta 3 gol, 1 asistlik performans ile skora katkı sağladı. Ayrıca Slovak oyuncu Hamsik sahada 1395 dakika kaldı.

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