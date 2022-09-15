İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2022 Perşembe / 19 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2688
  • EURO
    18,2877
  • ALTIN
    977.113
  • BIST100
    3363.12
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Marek Hamsik: Golden dolayı mutluyum ama...
Spor

Marek Hamsik: Golden dolayı mutluyum ama...

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında evinde Kızılyıldız'ı 2-1 yenen Trabzonspor'da Marek Hamsik, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

15 Eylül 2022 Perşembe 23:08 - Güncelleme:
ABONE OL

Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 kazandıkları Kızılyıldız maçının ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Hamsik, "Kazanmak istiyorduk. Bizim için önemli bir maçtı. Kaliteli bir oyun ortaya koyduk. 3 gün içinde yeni bir maçımız var. Onu da kazanmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un ilk golünü atan Slovak yıldız, "İlk 11'e dönmek benim için çok önemliydi. Golden dolayı mutluyum ama daha önemli olan kazanıyor olmak. Ligde tekrar kazanmak istiyoruz. 3 gün içinde tekrar toparlanıp ligde de kazanmak istiyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.