Marek Hamsik, Hatayspor maçı kadrosundan çıkartıldı!

Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanan Marek Hamsik, yarın oynanacak Atakaş Hatayspor maçı kadrosundan çıkartıldı.

Futbol A takım doktoru Halil Polat, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Futbol A takımımızın bugün yapılan antrenmanı esnasında sağ baldır bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Marek Hamsik, Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosundan çıkartılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadesini kullandı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu bu sezon 22 maça çıkmış ve 2 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

Trabzonspor, 35 puan ile 5 sırada bulunurken, Hatayspor ise 17 puan ile 17. sırada bulunuyor.