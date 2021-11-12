Marek Hamsik milli maçta sakatlandı

12 Kasım 2021 Cuma 07:05 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 07:05

Trabzonsporlu Marek Hamsik, Slovakya formasıyla çıktığı Slovenya maçında sakatlık geçirdiğini ve kendisini riske etmemek için oyundan çıktığını açıkladı.

Hamsik ülkesinde yayın yapan RTVS'ye yaptığı maç sonu açıklamasında, "Maçın ilk dakikasından itibaren baldırımda sertleşme oldu, hafif de bir acı hissettim. Endişelendim ve gergin oynadım. Risk almak istemedim, ikinci yarıda oynamadım" diye konuştu.

Deneyimli oyuncu daha önce de Milli Takım'da sakatlık geçirdiğini itiraf etmiş ve Trabzonspor'da 10 günlük tedavi sonrası sahalara dönmüştü.