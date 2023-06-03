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Spor

Marek Hamsik, Trabzonspor'a veda etti

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor'da, futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Slovak oyuncu Marek Hamsik, taraftarlara ve kulübe veda etti.

AA3 Haziran 2023 Cumartesi 21:28 - Güncelleme:
Marek Hamsik, Trabzonspor'a veda etti
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Bordo-mavili takım forması ile son iç saha maçını oynayan Slovak oyuncu, ilk 11'de sahaya kaptan olarak çıkarken 61. dakikada yerini Abdülkadir Ömür'e bıraktı.

Slovakyalı oyuncu, karşılaşmada penaltıdan 1 gol attı, oynadığı oyunla da galibiyete önemli katkı sağladı.

Duygusal bir şekilde oyundan çıkan Hamsik'i taraftarlar, takım arkadaşları ve teknik heyet alkışladılar.

MAÇ SONUNDA GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Maçın bitiminin ardından bordo-mavili takım orta alanda Hamsik'in etrafında toplandı. Tüm taraftarlara üçlü çektiren Slovak oyuncuyu takım arkadaşları havaya attı.

Şarkılar eşliğinde Hamsik, daha sonra tüm tribünlere giderek taraftarları son kez selamladı. Hamsik, sahadan çıkarken de tüm oyuncuların yaptığı koridor içinden alkışlanarak soyunma odasına gitti.

İLK KEZ ART ARDA 3 MAÇ KAZANDI

Trabzonspor, bu sezon ilk kez art arda 3 maç kazandı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, ligde VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 yenen bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında da 5-1 kazanarak bu sezon ilki gerçekleştirdi.

Ligde puanını 57'ye yükselten Karadeniz ekibi, 6. sıradaki yerini korudu.

DORUKHAN TOKÖZ İLK KEZ

Trabzonspor'da ligin 5. haftasındaki HangiKredi Ümraniyespor maçında sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağında yaralanma ve dış menüsküsündeki yırtık nedeniyle ameliyat edilen Dorukhan Toköz, bu sezon ilk kez forma giydi.

Ligde 2 Eylül'de oynanan karşılaşmada sakatlanan ve geçen hafta Bitexen Giresunspor maçıyla 270 gün sonra kadroya alınan Dorukhan, Corendon Alanyaspor karşılaşmanın 83. dakikasında Visca'nın yerine oyuna dahil oldu.

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