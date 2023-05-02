Marek Hamsik: Trabzonspor'u güzel günler bekliyor

Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı Marek Hamsik, basın toplantısında açıklamalar yaptı. İşte Hamsik'in sözleri

Trabzonspor, Napoli gibi çok özel bir kulüp. İlk şampiyonluğumu burada yaşadım.

Şu anda içinde bulunduğumuz durumdan mutlu değiliz. Futbol böyle bir şey, bazen olmaz. 35 yaşındayım ama her gün çalışıyorum. Trabzonspor'un daha iyi olması için elimden geleni yapmak istiyorum. Hoca değişiklikleri kolay değil.

İki yılda Trabzonspor efsanelerinden biri olarak görülüyorsam, çok mutlu olurum.

Hamsik Akademisi'ni kurduk. Futbolculuk kariyerimden sonra çocukları yetiştirebilirim. Burada 400 genç eğitim görüyor. Futbol sonrası hayatımda da bunu yapabilirim. Genç futbolcu adaylarına, deneyimlerimden bir şeyler katabilmek istiyorum. Ben futbolun tadını çıkarmaya odaklandım. Burada 400 genç eğitim görüyor. Futbol sonrası hayatımda da bunu yapabilirim. Genç futbolcu adaylarına, deneyimlerimden bir şeyler katabilmek istiyorum.

Sezon başından bu yana sıkıntılar yaşadık. Şampiyonlar Ligi bizim en büyük hedefimizdi ama maalesef buna ulaşamadık. Bu da bizi etkiledi. Yoğun maç takviminin etkisinde kaldık. İstediğiniz sonuçları alamayınca devam edebilmek kolay olmuyor. Şu anda önümüz daha açık. Yeni teknik direktörümüzle yeni bir oyun anlayışına sahibiz, Trabzonspor'u güzel günler bekliyor.

Hücumcu orta saha olarak oynamak benim için en ideali. Bu şekilde gol ve asist katkısı yapabiliyorum.

Napoli'nin şampiyonluğundan çok mutluyum. Ama kutlamalara katılamayacağım. 33 yıl sonra gelecek şampiyonluk sonrasında aylar süren kutlamalar olacaktır.