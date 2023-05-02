İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2023 Salı / 12 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4731
  • EURO
    21,3778
  • ALTIN
    1241.39
  • BIST100
    4554.05
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Marek Hamsik: Trabzonspor'u güzel günler bekliyor
Spor

Marek Hamsik: Trabzonspor'u güzel günler bekliyor

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Marek Hamsik, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

2 Mayıs 2023 Salı 11:19 - Güncelleme:
Marek Hamsik: Trabzonspor'u güzel günler bekliyor
ABONE OL

Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı Marek Hamsik, basın toplantısında açıklamalar yaptı. İşte Hamsik'in sözleri

Trabzonspor, Napoli gibi çok özel bir kulüp. İlk şampiyonluğumu burada yaşadım.

Şu anda içinde bulunduğumuz durumdan mutlu değiliz. Futbol böyle bir şey, bazen olmaz. 35 yaşındayım ama her gün çalışıyorum. Trabzonspor'un daha iyi olması için elimden geleni yapmak istiyorum. Hoca değişiklikleri kolay değil.

İki yılda Trabzonspor efsanelerinden biri olarak görülüyorsam, çok mutlu olurum.

Hamsik Akademisi'ni kurduk. Futbolculuk kariyerimden sonra çocukları yetiştirebilirim. Burada 400 genç eğitim görüyor. Futbol sonrası hayatımda da bunu yapabilirim. Genç futbolcu adaylarına, deneyimlerimden bir şeyler katabilmek istiyorum. Ben futbolun tadını çıkarmaya odaklandım. Burada 400 genç eğitim görüyor. Futbol sonrası hayatımda da bunu yapabilirim. Genç futbolcu adaylarına, deneyimlerimden bir şeyler katabilmek istiyorum.

Sezon başından bu yana sıkıntılar yaşadık. Şampiyonlar Ligi bizim en büyük hedefimizdi ama maalesef buna ulaşamadık. Bu da bizi etkiledi. Yoğun maç takviminin etkisinde kaldık. İstediğiniz sonuçları alamayınca devam edebilmek kolay olmuyor. Şu anda önümüz daha açık. Yeni teknik direktörümüzle yeni bir oyun anlayışına sahibiz, Trabzonspor'u güzel günler bekliyor.

Hücumcu orta saha olarak oynamak benim için en ideali. Bu şekilde gol ve asist katkısı yapabiliyorum.

Napoli'nin şampiyonluğundan çok mutluyum. Ama kutlamalara katılamayacağım. 33 yıl sonra gelecek şampiyonluk sonrasında aylar süren kutlamalar olacaktır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.