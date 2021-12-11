Marek Hamsik ve diğerleri… Trabzonspor'da büyük tepki

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Trabzonspor'da Marek Hamsik, başarılı performansıyla dikkat çekti. Bordo-mavililerde taraftarlar, birçok oyuncuya tepki gösterirken Marek Hamsik'e ise övgülerde bulundu.
Trabzonspor'un 2-1 kaybettiği maçta bordo-mavililerde birçok futbolcu kötü performansları nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Marek Hamsik ise başarılı performansıyla taraftarların övgüsünü alan tek isim oldu.
Yaz transfer döneminde bordo-mavililerin kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Marek Hamsik, bu sezon toplam 18 resmi maça çıktı. Slovak yıldız, çıktığı resmi maçlarda takımına 2 gol ve 4 asistlik katkıda bulunurken performansıyla beğeni topladı.