Marek Hamsik ve diğerleri… Trabzonspor'da büyük tepki

star.com.tr 11 Aralık 2021 Cumartesi 22:21 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 22:21

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Trabzonspor'da Marek Hamsik, başarılı performansıyla dikkat çekti. Bordo-mavililerde taraftarlar, birçok oyuncuya tepki gösterirken Marek Hamsik'e ise övgülerde bulundu.

MAREK HAMSİK, BEĞENİLEN TEK İSİM OLDU

Trabzonspor'un 2-1 kaybettiği maçta bordo-mavililerde birçok futbolcu kötü performansları nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Marek Hamsik ise başarılı performansıyla taraftarların övgüsünü alan tek isim oldu.

MAREK HAMSİK'İN TRABZONSPOR PERFORMANSI

Yaz transfer döneminde bordo-mavililerin kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Marek Hamsik, bu sezon toplam 18 resmi maça çıktı. Slovak yıldız, çıktığı resmi maçlarda takımına 2 gol ve 4 asistlik katkıda bulunurken performansıyla beğeni topladı.

İşte bazı Marek Hamsik paylaşımları: