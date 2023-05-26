Marek Hamsik'e Arjantinli alternatif!

Yaz döneminde kadroda yeni yapılanmaya gidecek olan Trabzonspor'da, en kritik bölgelerden biri orta saha. Teknik direktör Nenad Bjelica, buraya mutlaka 2 transfer istiyor. Bunlardan birisi defansif özellikleri ön planda bulunan 6 numara olacak. Diğeri ise teknik kapasitesi yüksek, çift yönlü oynayabilen bir 8 numara.

SAKATLIK SORUNU ENGEL

3 maç sonra Marek Hamsik'in sözleşmesi bitiyor. 36 yaşındaki oyuncunun sık sık yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle takımda kalması neredeyse imkansız. Dolayısıyla Slovak futbolcunun yerine orta alana yeni bir lider gelecek. Gündemdeki oyuncular arasında Roberto Pereyra bulunuyor.

PEREYRA BOŞA ÇIKIYOR

Menajerler tarafından Trabzonspor'a önerilen Pereyra'nın, Udinese ile kontrati sona erecek. Bonservis maliyeti bulunmayan 32 yaşındaki Arjantinli futbolcu, bu sezon Serie A'da çıktığı 32 maçta 5 gol, 7 asistlik skor katkısı gösterdi. Kısa bir dönem Juventus'ta da oynayan Pereyra, 19 kez Arjantin Milli Takımı'nın formasını giydi.

HEDEF; 25 MİLYON EURO

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın Pereyra'ya sıcak baktığı öğrenilirken, buradaki kritik nokta oyuncunun maliyeti. Tecrübeli yıldızın maaş beklentisine göre Bordo-Mavililer harekete geçecek. Yeni sezonda net maaş bütçesini 25 milyon Euro seviyesinde tutmak isteyen yönetim, transferde buna göre planlama yapıyor.