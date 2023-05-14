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Spor

Marek Hamsik'in yerine Tunuslu yıldız

Transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, Tunuslu orta saha oyuncusu Muhammed Ali Ben Romdhane ile ilgileniyor. Tunus'un Esparance takımında oynayan yıldız orta saha oyuncusu bu sezon takımı ile çıktığı 29 maçta 13 gol atma başarısı gösterdi.

14 Mayıs 2023 Pazar 13:54 - Güncelleme:
Marek Hamsik'in yerine Tunuslu yıldız
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Trabzonspor'da Marek Hamsik'in sezon sonu kontratı bitiyor, kiralık Jean Phillippe Gbamin de geri dönecek.

Bordo-mavililer, orta sahaya 2 takviye yapmayı düşünüyor. Bunlardan birisi, genç ve potansiyelli bir isim olacak. Muhammed Ali Ben Romdhane, listedeki adaylardan. 23 yaşında olmasına rağmen 25 kez Tunus Milli Takımı'nın formasını terleten Romdhane, hem 6 hem de 8 numara bölgesinde görev yapıyor.

SKORER ORTA SAHA

Kulübüyle kontratı bir ay sonra bitecek olan Romdhane'nin piyasa değeri 3 milyon Euro civarında.

Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi'nin uzun zamandır takip ettiği başarılı futbolcu için teknik direktör Nenad Bjelica onay verirse, kısa zamanda harekete geçilecek. Romdhane'nin boşa çıkacak olması ve uygun maliyeti nedeniyle pek çok Avrupa kulübü de transferde devrede.

Çift yönlü oyunuyla öne çıkan 1.85 boyundaki orta saha, bu sezon Esperance'de çıktığı 29 karşılaşmada 13 gol attı.

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