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Spor

Marek Hamsik'ten büyük itiraf! Trabzon'dan sonra...

Trabzonspor'un yıldız orta saha oyuncusu Marek Hamsik artık yaşlandığını ve futbolu Napoli'de bırakmak istediğini söyledi.

Fotomaç18 Kasım 2022 Cuma 09:59 - Güncelleme:
Marek Hamsik'ten büyük itiraf! Trabzon'dan sonra...
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Trabzonspor'un yıldız orta sahası Marek Hamsik, İtalya basınına açıklamalarda bulundu.

Napoli'nin şampiyonluk şansını değerlendiren Hamsik, uzun bir yol olduğunu ancak Napoli'nin avantajlı konumda olduğunu belirtti.

Maviler'in Şampiyonlar Ligi kurası hakkında da konuşan Hamsik, tur için Napoli'yi avantajlı gördüğünü ancak Frankfurt'un dikkat edilmesi gereken bir takım olduğunu söyledi.

Napoli'ye dönüp dönmeyeceği ile ilgili konuşan Hamsik, "Yakında 36 yaşına gireceğim. Futbola veda yaklaşıyor. Napoli'de futbola veda partisi yapmak istiyorum." dedi.

Hamsik röportajını, "Napoli bu sezon ligi kazanabilir. Bu yaz İtalya'ya gelip tüm şehirle birlikte bunu kutlamayı umuyorum." sözleriyle tamamladı.

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