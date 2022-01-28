Marek Hamsik'ten şampiyonluk sözleri

28 Ocak 2022 Cuma 07:49 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 07:49

Liglere verilen arada ülkesi Slovakya'da bulunan Marek Hamsik, ülke basınına açıklamalar yaptı. Deneyimli orta saha Trabzonspor'un şampiyonluk şansından taraftarların kendisine duyduğu sevgiye kadar birçok konusunda görüşlerini paylaştı. İşte Marek Hamsik'in röportajından satırbaşları şöyle:

- Taraftarların heykelimi dikme konusu beni gerçekten şaşırttı. Galatasaray ile İstanbul'da oynadığımız maç öncesiydi. Taraftarlar, bir pankart ile beraber heykel dikmek için bekliyordu. Hiç beklemiyordum ama çok memnun kaldım. Dediğim gibi şu ana kadar her şey yolunda.

- Trabzon'daki şartlar gerçekten harika. Yeni bir stadyum var ve antrenman yaptığımız tesisler çok iyi. Napoli ile karşılaştırılabilir çünkü orada da insanlar futbolla yaşıyor. Taraftarların nasıl bir atmosfer yaratacağını çok iyi bilmesi bana çılgınca geliyor. Yaşanan hiçbirşeyi kaçırmıyorum ve mutluyum.

- Açıkçası Trabzon'a imza attığım için çok mutluyum. Kulüpteki durumum iyi ve sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Galatasaray'ı yenerek önemli bir virajı döndük. Onları yenmek kolay bir şey değildi. Gerçekten önemli bir zafer elde ettik. Önümüzde daha 16 maç var ve herşey olabilir. Şampiyonluk için yüzde yüz konsantre bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz.