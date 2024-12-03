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Spor

Maresca: Chelsea, 10 yıl İngiltere'yi domine edecek

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Premier Lig'de gösterdikleri performansın ardından, takımın geleceği ile ilgili konuştu.

3 Aralık 2024 Salı 18:04 - Güncelleme:
Maresca: Chelsea, 10 yıl İngiltere'yi domine edecek
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Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, Premier Lig'de gösterdikleri performansın ardından, takımın geleceği hakkında oldukça iddialı açıklamalar yaptı.

Aston Villa'yı 3-0'lık skorla devirerek ligde 3. sıraya yükselen Chelsea, Arsenal ile puanını eşitledi.

Maresca, "Son iki yıldır Arsenal, City'ye çok yakınlardı ve biz onlardan çok uzaktayız. Şampiyonluk yarışında olmak güzel bir baskı yaratıyor. Bu, sevmediğiniz bir baskı değil. Çünkü şampiyonluk yarışındasınız. Ama bu sezon bizim durumumuz bu değil. Umarım yakında başarılı olabiliriz." dedi.

Chelsea'nin geleceğine dair büyük bir güven besleyen Maresca, "Kadronun yaşı ve kalitesi nedeniyle Chelsea'nin önümüzdeki beş ila on yıl boyunca İngiliz futbolunun dominant takımlarından biri olacağını düşünüyorum. Bunu ilk olarak kulüple iletişime geçtiğimde, teknik direktörün kim olacağını bilmeden söyledim." ifadelerini kullandı.

"DOĞRU YÖNDE İLERLİYORUZ"

Kulüp sahiplerinin kendisine herhangi bir hedef belirlemediğini belirten Maresca, "Tek istedikleri önümüzdeki yıllarda önemli bir şey haline gelmemizdi. Bence doğru yönde ilerliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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