Mariano 4 milyon euroya gidebilir
CİM-BOM, Fluminense’nin ardından Bordeaux ve Strasbourg’un talip olduğu Mariano için son kararını verdi.
- Star Spor
Sarı-Kırmızılı yönetim, Fluminense’nin 2.2, Fransız ekiplerinin 3 milyon euro önerdiği Brezilyalı sağ bek için, “4 milyon euroyu getiren Mariano’yu alır. Bundan daha düşük bir rakama kesinlikle bırakmayız” açıklamasında bulundu.
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