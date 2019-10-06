Mariano cezalı duruma düştü
Galatasaray’da Gençlerbirliği maçının 28. dakikasında sarı kart gören sağ bek Mariano Filho, cezalı duruma düştü.
- Star Spor
Rakibinin arkasına yumruk attığı için hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılan Sambacı, Sarı-Kırmızılı ekibin milli aradan sonra sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.
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