Mariano cezalı duruma düştü

Rakibinin arkasına yumruk attığı için hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırılan Sambacı, Sarı-Kırmızılı ekibin milli aradan sonra sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.