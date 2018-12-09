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Mariano: Porto, grupta kalitesi en yüksek takım

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları son maç olan Porto hakkında konuştu.

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Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalırken maçın ardından hiçbir oyuncu yayıncı kuruluşa konuşmadı. Ancak Brezilyalı futbolcu Mariano, Portekiz O Jogo gazetesine röportaj verdi.

Mariano, Galatasaray ile Porto arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı hakkında konuşurken Porto'nun gruptaki en iyi takım olduğunu belirtti.

''KAZANIP, AVRUPA LİGİ'NE GİTMEK İSTİYORUZ''

Brezilyalı futbolcu, zorlu maç hakkında ''Porto, grupta kalitesi en yüksek takım. Çok iyi maçlar çıkardılar, her sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyorlar. Bizim için çok zorlu bir maç olacak. Evimizde oynayacağız ve kazanmak istiyoruz. 3 puan alıp, yolumuza Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyoruz.'' diye konuştu.

Galatasaray ile Porto, 11 Aralık Salı günü karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı takım, 3 puan alması halinde Schalke - Lokomotiv Moskova maçının sonucuna bakmaksızın Avrupa Ligi'ne gidecek.

(Sporx)

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