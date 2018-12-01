Mariano ülkesi Brezilya'ya dönüyor
Galatasaray'ın sağ beki Mariano'ya ülkesinden birkaç kulübün talip olduğu öğrenildi.
Aslan’ın Brezilyalı sağ beki Mariano’ya, ülkesinden birkaç kulübün ilgi gösterdiği öğrenildi.
Sarı-Kırmızılı yönetim, resmi teklif gelmesi halinde tecrübeli futbolcuyu elden çıkarmaya sıcak bakıyor. Mariano’nun satışından gelmesi beklenen para, yine transfer çalışmalarında kullanılacak.
(Fanatik)
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