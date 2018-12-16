Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mariano yüzde 99 Flamengo'da!

Brezilyalı gazeteci Fabio Sormani, söz konusu transferin bittiğini ve işin sadece resmi açıklamaya kaldığını söyledi. Rakam ise açıklanmadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sabah Gazetesinin haberine göre; devre arasında takıma yapılacak takviyeler için bazı isimleri elden çıkarma kararı alan Galatasaray'da takımdan ayrılacak ilk isim büyük ölçüde belli oldu. Brezilyalı gazeteci Fabio Sormani, FOX Sports televiziyonuna canlı yayındaki bağlantısında, "Flamengo, Mariano'nun transferini yüzde 99.9 bitirdi. Resmi açıklama beklenenden daha kısa sürede gelecek. Mariano, sağ bekte iyi bir transfere ihtiyacı olan Flamengo için doğru bir karar" ifadelerini kullandı.
 
Galatasaray'ın, 2017 yılında Sevilla'dan 4.25 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu için Brezilya kulübünden istediği rakam ise henüz bilinmiyor. Bu sezon 17 resmi maça çıkıp 2 asist yapan Mariano, ülkesi Brezilya'da daha önce Guarani, Cruzeiro, Atletico MG ve Fluminense formalarını giymişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kablo, plastik parçaları, bant ve naylon eldiven...Çocuğun karnından 2 kilo yabancı cisim çıkarıldı

Kablo, plastik parçaları, bant ve naylon eldiven...Çocuğun karnından 2 kilo yabancı cisim çıkarıldı

Keçiboynuzunun ilk kez duyacağınız faydaları

Keçiboynuzunun ilk kez duyacağınız faydaları

Rus mühendis mıknatısla öyle bir şey yaptı ki

Rus mühendis mıknatısla öyle bir şey yaptı ki

Ek ödeme artacak

Ek ödeme artacak

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA