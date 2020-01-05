Mariano'nun menajeri sözleşme feshi için İstanbul'a geliyor

Futbol Arena 05.01.2020 20:02 - Güncelleme: 05.01.2020 20:06

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Marcelo Saracchi ve Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna katan sarı kırmızılılar, bir yandan yollarını ayıracağı futbolcular için çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray yönetimi, Mariano'nun menajeriyle sözleşmenin feshi konusunda görüşecek.

Mariano'nun menajeri Antalya maçı öncesinde yapılan davetin ardından yönetimle masaya oturmak için İstanbul'a geliyor. Sarı kırmızılı yönetim Brezilyalı oyunun sözleşme feshi için görüşme yaparak yolları ayırmayı planlıyor.

Bu akşam İstanbul'a gelecek olan Mariano'nun menajeri ile yarın görüşme yapılacak.