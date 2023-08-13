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Spor

Maribor, Fenerbahçe maçı öncesi moral depoladı

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Maribor, Slovenya Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında karşılaştığı Bravo'yu 2-1 mağlup etti.

13 Ağustos 2023 Pazar 20:29 - Güncelleme:
Maribor, Fenerbahçe maçı öncesi moral depoladı
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Fenerbahçe'nin Konferans Lig'i rakibi Maribor, Slovenya Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Bravo ile karşı karşıya geldi. Ljudski Vrt Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Maribor 2-1 kazandı.

Maribor'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Marko Bozic, 23. dakikada penaltı vuruşundan Josip Ilicic kaydetti. Konuk ekip Bravo, 57. dakikada Matej Poplatnik ile farkı bire indirdi.

Maçın 87. dakikasında penaltı kazanan Bravo takımı kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte puanını 9'a yükselten Maribor liderlik koltuğuna otururken 4 puanda kalan Bravo altıncı sırada yer aldı.

Maribor, 17 Ağustos Perşembe günü UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

  • konferans ligi
  • maç sonucu
  • Maribor

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