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Spor

Mario Balotelli Beşiktaş'a transfer oldu

Dünyaca ünlü golcü Balotelli Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. İtalyan golcü hafta içi İstanbul'a geliyor.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 00:00 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 00:00
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Yıldız golcüsü Burak Yılmaz'ın Lille'e transferi sonrası forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş, aradığı ismi İtalya'da buldu.

A Spor'un son dakika haberine göre; Siyah Beyazlı ekip, Bresica'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İtalyan forvet Mario Balotelli ile anlaşmaya vardı. Fransa'daki Nice ve Marsilya maceraları sonrası evine dönen Balotelli, Brescia'da istediği ortamı yakalayamamıştı. İtalyan ekibiyle sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Balotelli'nin hafta içi İstanbul'a gelip, Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalayacağı öner sürüldü.

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