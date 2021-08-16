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Spor

Mario Balotelli İtalya'da gündem oldu! İlk maçında... Mesut Özil detayı

Türkiye kariyerinde Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor formasıyla ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkan İtalyan forvet Mario Balotelli için ülkesi basınından hem eleştiri hem de övgü dolu sözler geldi. Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in performansına dikkat çeken İtalyanlar Balotelli'nin etkisiz kaldığını belirtti.

Star.com.tr16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:02 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:04
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Süper Lig'de Adana Demirspor'un flaş transfer Mario Balotelli Türkiye kariyerinde ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılan Adana temsilcisinde tüm gözler İtalyan yıldız Mario Balotelli'deydi. Balotelli'nin performansını yakından takip eden İtalyan medyası golcü oyuncuyu hem eleştirdi hem de Adana Demirspor taraftarından aldığı olumlu sinerji ile övgüler dizdi.

MESUT ÖZİL İLE BALOTELLI'Yİ KIYASLADILAR

İtalyanlar Mario Balotelli için "Türkiye ligindeki ilk maçında etkisiz kaldı" yorumunu yaptı. İtalyanlar, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçta Adana Demirspor ile sahaya çıkan İtalyan forvet için, "62 dakika sahada kaldı. Forma giydiği dakikalarda golü bulamamasına rağmen iyi bir ilk yarı oynarken, rakip kaleci Altay Bayındır'ın büyük müdahalesi file sevincini yok etti. Ancak oyuncu değişikliği sırasında taraftarlar Super Mario'yu takdir ettiler ve onu alkışladılar. Adana Demirspor'un 26 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönüşünün kutlandığı maç, Mesut Özil'in Türkiye'deki ilk golüyle Fenerbahçe'ye 0-1'lık skorla 3 puanı getirdi" yorumunu yaptı.

MESUT ÖZİL, MARIO BALOTELLI'NİN TÜRKİYE'DEKİ İLK MAÇINI MAHVETTİ

İtalyan medyasından Sportal spor sitesi Mario Balotelli için, "Mesut Özil Mario Balotelli'nin Türkiye'deki ilk maçını mahvetti" başlığını yayınladı. Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının 46. dakikasında eski Real Madrid ve Arsenal oyuncusu Mesut Özil'in performansına dikkat çekildi. Balotelli'nin ise sahada olduğu altmış iki dakikada etkisiz kaldığı belirtildi.

Star.com.tr

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