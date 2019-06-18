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Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın gündemin yer alan ve anlaşmanın sağlandığına dair haberler yapılan Mario Balotelli'nin İtalya Serie A ekiplerinden Parma'ya imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

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30 Haziran'da serbest kalacak Balotelli ve Parma yetkililerinin Pazartesi günü bir toplantı yaptığı ve prensip anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.
 
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalyan golcü Parma ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Sözleşmede opsiyon maddesi de bulunacak.
 
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