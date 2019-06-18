Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oldu

30 Haziran'da serbest kalacak Balotelli ve Parma yetkililerinin Pazartesi günü bir toplantı yaptığı ve prensip anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre İtalyan golcü Parma ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Sözleşmede opsiyon maddesi de bulunacak.

Akşam