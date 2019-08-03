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Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor

Marsilya ile kontratının bitmesinin ardından kulüp arayışlarına devam eden Mario Balotelli için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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İtalya basınından La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Mario Balotelli, Serie A'nın yeni ekibi Hellas Verona ile görüşmelere başladı.
 
3.5 MİLYON EURO İSTİYOR
 
Haberde; Balotelli'nin yıllık 3.5 milyon euro maaş talebinde bulunduğu ve bu sebeple Verona dışında başka bir kulübün temasta olmadığı kaydedildi.
 
Geçen sezon devre arasında Marsilya'nın yolunu tutan Balotelli, 15 maçta 8 gol atmış ve etkileyici bir performans göstermişti.
 
Sporx

Polisten ibretlik ceza!

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