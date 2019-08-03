Mario Balotelli'nin yeni adresi belli oluyor
Marsilya ile kontratının bitmesinin ardından kulüp arayışlarına devam eden Mario Balotelli için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalya basınından La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Mario Balotelli, Serie A'nın yeni ekibi Hellas Verona ile görüşmelere başladı.
3.5 MİLYON EURO İSTİYOR
Haberde; Balotelli'nin yıllık 3.5 milyon euro maaş talebinde bulunduğu ve bu sebeple Verona dışında başka bir kulübün temasta olmadığı kaydedildi.
Geçen sezon devre arasında Marsilya'nın yolunu tutan Balotelli, 15 maçta 8 gol atmış ve etkileyici bir performans göstermişti.
Sporx
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