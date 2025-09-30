İSTANBUL 21°C / 12°C
Mario Branco'dan Mourinho sözleri: Bizim için zor olmadı

Benfica Sportif Direktörü Mario Branco, Fenerbahçe'nin ardından Portekiz ekibinde de birlikte çalıştığı teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili konuştu. Branco, 'Roma'dan ayrıldıktan sonra Mourinho'yu Fenerbahçe'ye getirmiştim ve sonra böyle bir fırsat çıktı. Mourinho, serbest durumda olduğu için bizim için seçim yapmak zor olmadı. ' dedi.

30 Eylül 2025 Salı 18:22
Benfica Sportif Direktörü Mario Branco, Fenerbahçe'nin ardından Portekiz ekibinde de birlikte çalıştığı teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili konuştu.

"BİZİM İÇİN ZOR OLMADI"

Jose Mourinho'nun Benfica'da göreve gelmesiyle ilgili konuşan Branco, "Roma'dan ayrıldıktan sonra Mourinho'yu Fenerbahçe'ye getirmiştim ve sonra böyle bir fırsat çıktı. Mourinho, serbest durumda olduğu için bizim için seçim yapmak zor olmadı. Benfica, Mourinho'nun ilk kez teknik direktörlük yaptığı takım. Mourinho hakkında konuşmaya gerek yok. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri ve bizim projemiz için doğru seçim olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Mourinho ile aralarındaki ilişki ve iletişim sorulan Mario Branco, "Profesyonel bir ilişki. Onunla çalışmak çok kolay. Genel menajerle nasıl ilişki kurulacağını çok iyi anlıyor ve biliyor. Birinin özgürlüğünün nerede bittiğini, diğerinin özgürlüğünün nerede başladığını anlamak gerekiyor." diye cevap verdi.

TAKIMIN REAKSİYONU

Benfica'da takımın ve oyuncuların Jose Mourinho ismine tepkisi konusunda yöneltilen soruya cevap veren Branco, "Önemli bir tepki, o ikonik bir teknik direktör. Ancak takım her zaman konsantre ve yedek kulübesindeki isimleri değil, sadece teknik direktörün kalitesini ve liderlik becerisini düşünüyor." yanıtını verdi.

