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Spor

Mario Branco'dan resmi açıklama geldi! Edin Dzeko için ayrılık iddiaları vardı

Fenerbahçe'de bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Edin Dzeko için resmi açıklama geldi. Sarı lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco, Bosnalı golcünün geleceği hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

11 Temmuz 2024 Perşembe 12:53 - Güncelleme:
Mario Branco'dan resmi açıklama geldi! Edin Dzeko için ayrılık iddiaları vardı
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Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Hırvat basınına açıklamalarda bulundu. İşte Branco'nun açıklamaları...

"DZEKO'DAN ÇOK MEMNUNUZ"

"Edin Dzeko bizim kaptanımız, en iyi golcülerimizden ve en önemli oyuncularımızdan biri. Geçen sezon sakatlık yaşamadan neredeyse her maçta oynadı. 38 yaşında olmasına rağmen hala genç ve biz ondan çok memnunuz."

"DZEKO AYRILACAK MI?"

"Bildiğim kadarıyla bizimle mutlu. Ayrılacağına dair söylentilerin nereden çıktığını bilmiyorum, özellikle de zaten birkaç hücum oyuncumuzu kaybetmişken. Dzeko bizim için çok önemli ve onu kaybetmek istemiyoruz."

"DZEKO PROJENİN PARÇASI"

"Mourinho ile görüşmelere başladığımda en başından beri Dzeko hakkında konuştuk. Bana Roma'daki ilk iki ayının en sevdiği aylar olduğunu çünkü o sırada Dzeko'nun orada oynadığını söyledi. Yani Dzeko başından beri anlaşmamızın ve projemizin bir parçasıydı ve bu konuda hiçbir şey değişmedi."

"BALKAN KOLONİMİZ VAR"

"Dzeko'nun Hajduk'a karşı olan duygularının farkındayım, bu konuyu birkaç kez konuştuk. Miha Zajc bile bir Hajduk taraftarı, ailesi de öyle... Hepimiz Dinamo'dan gelen Livakovic'e takılıyoruz. Tadic'i de eklersek, İstanbul'da küçük bir Balkan kolonimiz var ve kulüpteki herkes onlardan memnun, onlar da kulüpten memnun."

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