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Spor

Mario Branco'nun yeni adresi netleşiyor

Fenerbahçe ile yollarını ayıran sportif direktör Mario Branco'nun Portekiz temsilcisi Benfica ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Haber Merkezi8 Temmuz 2025 Salı 19:19 - Güncelleme:
Mario Branco'nun yeni adresi netleşiyor
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Fenerbahçe'den ayrılan sportif direktör Mario Branco'nun, Benfica'nın gündeminde olduğu öne sürüldü.

CNN Portugal'ın haberine göre Benfica'da kulübün sportif direktörü Rui Pedro Braz, yaz transfer döneminin ardından görevinden ayrılacak.

SEÇİMDEN BAĞIMSIZ KARAR

Braz'ın ayrılık kararı, Ekim ayında yapılması planlanan kulüp seçimlerinden önce alındı. Bu karar, mevcut başkan Rui Costa'ya da bildirildi. Costa yeniden aday olsa da, seçimi kazansa bile Braz görevine devam etmeyecek.

KULÜPLER DÜNYA KUPASI ÖNCESİ NETLEŞTİ

Benfica yönetiminin bu ayrılığı, FIFA'nın yeni düzenlediği Kulüpler Dünya Kupası başlamadan önce netleştirdiği öğrenildi. Rui Pedro Braz'ın seçim sonrası koltuğu devredeceği belirtildi.

GÖZLER MARIO BRANCO'DA

Braz'ın ayrılığı sonrası Benfica'da yeni sportif direktör arayışı başladı. Bu koltuk için öne çıkan en güçlü isim ise Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco. Portekiz basını, Branco'nun Benfica yönetimiyle temas kurduğunu iddia etti.

Benfica'da yeni sportif direktörün Ağustos ayı sonuna kadar büyük ihtimalle netleşeceği vurgulandı.

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