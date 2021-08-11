İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2021 Çarşamba / 3 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6534
  • EURO
    10,1728
  • ALTIN
    487.314
  • BIST100
    1410.87
Spor

Mario Gavranovic Kayseri'de

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un kadrosuna kattığı İsviçreli forvet Mario Gavranovic, Kayseri'de meşalelerle karşılandı.

DHA11 Ağustos 2021 Çarşamba 21:24 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 21:24
ABONE OL

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Altay'a konuk olacak Yukatel Kayserispor'da transferler devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak EURO 2020'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mario Gavranovic'i kadrosuna kattı. 31 yaşındaki futbolcuyu havaalanında Kayserispor taraftarları, meşalelerle karşıladı. İsviçreli golcü oyuncu alandan ayrılırken, Kayserisporlu taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gavranovic, geçtiğimiz sezon Hırvatistan ekiplerinden Dinamo Zagreb forması giymişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.