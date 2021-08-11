Mario Gavranovic Kayseri'de

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Altay'a konuk olacak Yukatel Kayserispor'da transferler devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak EURO 2020'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mario Gavranovic'i kadrosuna kattı. 31 yaşındaki futbolcuyu havaalanında Kayserispor taraftarları, meşalelerle karşıladı. İsviçreli golcü oyuncu alandan ayrılırken, Kayserisporlu taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Gavranovic, geçtiğimiz sezon Hırvatistan ekiplerinden Dinamo Zagreb forması giymişti.