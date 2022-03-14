Mario Gavranovic, Mame Thiam'ı yakaladı

IHA 14 Mart 2022 Pazartesi 09:45 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 09:45

Mario Gavranovic, Kayserispor'un sahasında oynadığı ve 3-2 kaybettiği Konyaspor maçında da golünü attı. Müsabakanın 14. dakikasında Onur Bulut'un pasını gole çeviren Mario Gavranovic ligde 10. golünü atmış oldu. İsviçreli forvet, bu sezon Alanyaspor, Karagümrük, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Sivasspor (2), Kasımpaşa, Giresunspor, Trabzonspor maçının ardından Konyaspor maçında da golünü attı.

Mario Gavranoavic, Konyaspor'a attığı gol sonrası Senegalli oyuncu Mame Baba Thiam ile gol sayısını eşitledi. Mario Gavranovic, Trabzonspor maçında sarı kırmızılı kulübün 1000. golünü atan isim olarak tarihe geçmişti.