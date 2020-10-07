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Spor

Mario Götze, PSV'ye transfer oldu

Borussia Dortmund'dan ayrılan Mario Götze, Hollanda devi PSV Eindhoven ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

AA07 Ekim 2020 Çarşamba 13:17 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 13:17
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Hollanda Birinci Futbol Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven, Alman oyuncu Mario Götze'yi transfer etti.

Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, Borussia Dortmund'dan ayrılan 28 yaşındaki oyuncuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Borussia Dortmund altyapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüştü.

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı.

Götze, Bundesliga kariyerinde Borussia Dortmund ile iki, Bayern Münih ile üç lig şampiyonluğu yaşadı.

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