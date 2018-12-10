Mariano'dan Porto maçı yorumu! 'Kazanmak zorundayız'

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruptaki son maçında Porto önüne çıkacak Galatasaray’da Mariano, Portekiz basınına konuştu. O Jogo’ya özel bir röportaj veren Mariano, kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Karşılarında çok güçlü bir rakip olacağını ifade eden tecrübeli sağ bek, “Grubun en üst seviye takımına karşı oynayacağız. Porto, Şampiyonlar Ligi’nde yıllarca oynamış, tecrübeli ve çok sayıda maç yapmış bir takım. Bizim için çok zor olacak” dedi.

Brezilyalı futbolcu Avrupa Ligi’ne devam etmek istediklerini kaydedip, “Evimizde oynayacağız ve maçın bizim açımızdan harika olmasını umuyorum. Çünkü 3 puan alabilirsek, Avrupa Ligi’nde yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Milliyet)