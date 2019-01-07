Maripan Serdar’a bağlı
KANARYA, bir yandan Serdar Aziz’i kadrosuna katmak için Galatasaray ile görüşmelerini sürdürürken, bir yandan da alternatif isimleri belirliyor.
- StarSpor
KANARYA, bir yandan Serdar Aziz’i kadrosuna katmak için Galatasaray ile görüşmelerini sürdürürken, bir yandan da alternatif isimleri belirliyor. Serdar transferinin gerçekleşmemesi durumunda Fenerbahçe’nin Alaves’te forma giyen Guillermo Maripan’a rotayı çevireceği öğrenildi. 24 yaşındaki oyuncu, Fener’e yeşil ışık yaktı.
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