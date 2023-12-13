Marius Mouandilmadji: En büyük hedefimiz ligde kalmak

Son haftalarda attığı gollerle Samsunspor'un galibiyetlerinde büyük pay sahibi olan Çadlı forvet Marius Mouandilmadji, bu sezonki en büyük hedeflerinin Süper Lig'de kalmak olduğunu söyledi.

Portekiz kulübü Porto'nun altyapısında yetişen Çadlı forvet Marius Mouandilmadji, sezonun geride kalan maçlarında Samsunspor'un en çok gol atan oyuncusu oldu. 1.90 boyundaki golcü oyuncu, 11 maçta 5 gole imza attı. Son olarak Kasımpaşa maçında rakip oyuncunun üstünden aşırtıp, top yere değmeden yaptığı vuruşla şık bir gol atan Mouandilmadji, mevcut formunu sürdürüp, Samsunspor'un Süper Lig'de kalması için çabalamaya devam edeceğini ifade etti. 25 yaşındaki forvet, Çad Milli Takımı ile çıktığı 4 resmi maçta 1 kez gol atma sevinci yaşarken, kulüp bazında çıktığı 111 maçta ise 25 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.

Ajax, Liverpool, Bercelona ve Atletico Madrid gibi dünyaca ünlü kulüplerde forma giyen Luis Suarez ve şu anda Adana Demirspor'da oynayan İtalyan forvet Mario Balotelli'yi kendine örnek aldığını dile getiren Marius Mouandilmadji, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Mouandilmadji, "Göstermiş olduğum performanstan çok mutluyum. İyi performans göstermek için çok çalışıyorum ve böyle devam etmeyi umuyorum. Futbola Porto'da başladım. Şu an Samsunspor'un başarısı için ter döküyorum. Porto yıllarım geride kaldı. Rol model olarak aldığım futbolcular da Luis Suarez ve Mario Balotelli. İşimin bir parçası gol atmak. Takım arkadaşlarım ve hocalarımız beni her zaman motive ediyor. Umarım bu şekilde gollerimi atmaya devam ederim" dedi.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ LİGDE KALMAK"



Takım olarak bu sezonki en büyük hedeflerinin ligde kalmak olduğunun altını çizen Çadlı futbolcu, "Sezon sonu olan hedeflerimizi konuşmanın henüz erken olduğunu düşünüyorum. Şu an sezonun ilk yarısının bitmesine 4 hafta var. Umarım son haftalarda aldığımız galibiyetleri devam ettirebiliriz. Daha iyi futbol oynamak için çalışıyoruz. Lig uzun sürecektir. Bu süreçte bireysel anlamdaki performansım önemli olsa da bireyselden çok takımın ne yaptığı önemli. Bizim en büyük hedefimiz ligde kalmak. O hedefi gerçekleştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

"ATTIĞIM GOLDE ASİSTİN DE BANA YAZILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Kasımpaşa mücadelesinde attığı ve akıllara kazınan golüyle alakalı da konuşan Marius Mouandilmadji, "Şu ana kadar attığım en güzel gol Kasımpaşa'ya attığım ilk gol. Bu golde asistin de bana yazılması gerektiğini düşünmüyorum. Sonuçta topu bana gönderen Soner Gönül'dü. Bu nedenle asistin kesinlikle Soner'e yazılması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"ABOUBAKAR; ICARDI VE DZEKO'DAN DAHA İYİ"

Türkiye'de mevcut forvetler arasından en çok beğendiği ismin Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar olduğunun altını çizen 25 yaşındaki santrfor, "Süper Lig'de ise en çok beğendiğim forvet; Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar. Stili, güçlü olması, hızlı olması gibi bazı özellikleri Edin Dzeko ve Mauro Icardi'den daha iyi. Bu nedenle Süper Lig'deki favori oyuncum da Vincent Aboubakar" ifadelerini kullandı.

"İLERİDE PREMİER LİG'DE OYNAMAK İSTERİM"

Kariyer hedeflerinin arasında İngiltere Premier Lig'de forma giymek olduğunu belirten Mouandilmadji, "Şu anda Türkiye'de olduğum için mutluyum. İleride başka bir ligde oynayacak olursan İngiltere Premier Lig'de oynamayı isterim. Önemli olan iyi formumu devam ettirip, takımıma katkı sağlamak. Öncelikli hedefim Samsunspor. Kariyerimin devamındaki hedefim ise Premier Lig'de top oynamak" dedi.